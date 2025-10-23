Drita - Omonia Nicosia maçı İZLE | Drita - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Drita - Omonia Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Stadiumi Fadil Vokrri'de oynanacak karşılaşmada iki takım da galibiyet istiyor. Drita, KuPS Kuopio ile oynadığı ilk maçında 1-1'lik beraberlikle 17. sıraya oturdu. Konuk takım ise ilk haftayı 0 puan ve -1 averajla tamamladı. Peki Drita - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DRITA - OMONIA NICOSIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Drita - Omonia Nicosia maçı 23 Ekim Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Hakem Rob Harvey'in düdük çalacağı maçta, Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell yapacak. Dördüncü hakem Paul Mclaughlin olurken VAR koltuğunda ise Kevin Clancy oturacak.