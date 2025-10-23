CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Drita - Omonia Nicosia maçı İZLE | Drita - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Drita - Omonia Nicosia maçı İZLE | Drita - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Drita ile Omonia Nicosia, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ilk haftada aldığı beraberlikle 17. sıraya yerleşirken ligin ilk haftasında istediği performansı gösteremeyen Omonia Nicosia ise Konferans'a 25. sıradan giriş yaptı. İki takım da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı sahada galibiyet için yarışacak. Peki Drita - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 13:39
Drita - Omonia Nicosia maçı İZLE | Drita - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Drita - Omonia Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Stadiumi Fadil Vokrri'de oynanacak karşılaşmada iki takım da galibiyet istiyor. Drita, KuPS Kuopio ile oynadığı ilk maçında 1-1'lik beraberlikle 17. sıraya oturdu. Konuk takım ise ilk haftayı 0 puan ve -1 averajla tamamladı. Peki Drita - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DRITA - OMONIA NICOSIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Drita - Omonia Nicosia maçı 23 Ekim Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Hakem Rob Harvey'in düdük çalacağı maçta, Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell yapacak. Dördüncü hakem Paul Mclaughlin olurken VAR koltuğunda ise Kevin Clancy oturacak.

