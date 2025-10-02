CANLI SKOR ANA SAYFA
Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Zrinjski Mostar ile Lincoln Red Imps, 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. NK Zrinjski'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 10:37
Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Bosna-Hersek takımı Zrinjski Mostar, Cebeliktarık'tan rakibi Lincoln Red Imps'i ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Sigurd Smehus Kringstad'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ve Ole Andreas Haukåsen üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Daniel Higraff oturacak.

ASpor CANLI YAYIN

