CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Peter Zeidler: Şaşırtıcı bir sonuç almaya çalışacağız

Peter Zeidler: Şaşırtıcı bir sonuç almaya çalışacağız

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak İsviçre'nin Lausanne takımının teknik direktörü Peter Zeidler, "sürpriz" yapmak istediklerini söyledi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 18:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Peter Zeidler: Şaşırtıcı bir sonuç almaya çalışacağız

Tüpraş Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Zeidler, "Bu stadı görünce çok etkilendik. Bundesliga'daki statlardan farkı yok. Beşiktaş'ın gücü bize oranla farklı. Biz de iyi, organize bir kulübüz. Yarınki maç zor olacak. Bir sürpriz için elimizden geleni yaparak şaşırtıcı bir sonuç almaya çalışacağız." diye konuştu.

Beşiktaş taraftarının oluşturacağı ortamın kendilerini daha fazla motive edeceğini aktaran Zeidler, "Burada daha fazla taraftar olacak. İlk maçta 12 bin kişiye oynamıştık, burada 3 katından fazla olacak. Tarihimizde ikinci kez stadımız full çekti. Deli diyebileceğimiz bu ortamda başarılı olmaya geldik. Bu da bizi daha fazla motive ediyor. Yarın sistemimizin değişip değişmeyeceğini ben de henüz bilmiyorum. Rakibimiz çok iyi ve kuvvetli olsa da ilk maç gösterdi ki Beşiktaş'a karşı şansımız varmış. Biz de bunu zorlayacağız." ifadelerini kullandı.

OLIVIER CUSTODIO: "MAÇ YİNE 0-0 BAŞLAYACAK"

Basın toplantısına katılan Olivier Custodio ise ilk maçtaki 1-1'lik skorun bir avantaj olmadığını dile getirdi.

Custodio, şunları kaydetti:

"İlk maçtaki sonucu bir avantaj olarak görmüyorum. İlk maç 0-0 başlamıştı ve berabere kalarak bunu bozamadık. Maç yine 0-0 başlayacak, şartlar eşit. Statta elektrikli bir ambiyans söz konusu. Avrupa'da buna alışığız. Çok heyecanlıyız. Biz de kariyerimizde bu tür maçları heyecanla bekleriz."

G.Saray Singo'ya kavuşuyor! İşte transfer detayları
Letonya-Türkiye | CANLI
DİĞER
Galatasaray’ın yeni stoperi belli oldu! Sarı-kırmızılı takımdan rekor bonservis
"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni sahfası Çelik Kubbe envantere alındı
Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
G.Saray'da yıldız isim için yeni teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Singo'ya kavuşuyor! İşte transfer detayları G.Saray Singo'ya kavuşuyor! İşte transfer detayları 17:05
Gürcistan’ın aday kadrosu belli oldu! Gürcistan’ın aday kadrosu belli oldu! 16:49
"Avrupa Ligi'nde olmak bizim için büyük zevk" "Avrupa Ligi'nde olmak bizim için büyük zevk" 16:47
G.Saray'da yıldız isim için yeni teklif! G.Saray'da yıldız isim için yeni teklif! 16:40
Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! 16:29
Grimsby Town-Manchester United maçı ne zaman? Grimsby Town-Manchester United maçı ne zaman? 15:41
Daha Eski
Everton-Mansfield Town maçı ne zaman? Everton-Mansfield Town maçı ne zaman? 15:26
Oxford United-Brighton maçı ne zaman Oxford United-Brighton maçı ne zaman 15:14
Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 rakip! Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 rakip! 15:07
Letonya-Türkiye | CANLI Letonya-Türkiye | CANLI 14:54
Fulham-Bristol City maçı ne zaman? Fulham-Bristol City maçı ne zaman? 14:51
Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı ne zaman? Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı ne zaman? 14:39