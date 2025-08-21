Levski Sofia - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Levski Sofia - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Bulgaristan temsilcisi Levski Sofia ile Hollanda takımı AZ Alkmaar, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Tamas Bognar'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Levski Sofia - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Levski Sofia - AZ Alkmaar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Levski Sofia - AZ Alkmaar maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Hakem Tamas Bognar'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını Balázs Buzás ve Péter Kóbor üstlenecek. Dördüncü hakemin Mihály Káprály olduğu maçta VAR koltuğunda István Vad, AVAR'da ise Gergo Bogár yer alacak.