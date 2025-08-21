Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Polonya temsilcisi Jagiellonia Bialystok ile Arnavutluk takımı Dinamo Tirana, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Marian Barbu'nun düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te oynanacak. Hakem Marian Barbu'nun düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını George Florin Neacsu ve Imre Laszlo Bucsi üstlenecek. Dördüncü hakemin Sebastian Colţescu olduğu maçta VAR koltuğunda Cătălin Popa, AVAR'da ise Iulian Dima yer alacak.