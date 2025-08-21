CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off maçında Jagiellonia Bialystok ile Dinamo Tirana kozlarını paylaşacak. Chorten Arena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 10:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Polonya temsilcisi Jagiellonia Bialystok ile Arnavutluk takımı Dinamo Tirana, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Marian Barbu'nun düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te oynanacak. Hakem Marian Barbu'nun düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını George Florin Neacsu ve Imre Laszlo Bucsi üstlenecek. Dördüncü hakemin Sebastian Colţescu olduğu maçta VAR koltuğunda Cătălin Popa, AVAR'da ise Iulian Dima yer alacak.

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında!
F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu!
DİĞER
'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül vermeye doymuyor! Kıyasıya yarış devam ediyor
Borsa İstanbul'da rekor! Tarihin en yüksek seviyesi
Ömer Üründül Benfica- F.Bahçe maçını değerlendirdi
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'lı Conor Morgan'dan yeni sezon açıklamaları! Beşiktaş'lı Conor Morgan'dan yeni sezon açıklamaları! 11:44
Filenin Sultanları "ilk" peşinde Filenin Sultanları "ilk" peşinde 11:36
F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu! F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu! 11:33
Furkan Korkmaz'dan EuroBasket açıklamaları! Furkan Korkmaz'dan EuroBasket açıklamaları! 11:27
Serdar Adalı TFF binasına geldi Serdar Adalı TFF binasına geldi 11:03
Panathinaikos-Samsunspor maçı bilgileri! Panathinaikos-Samsunspor maçı bilgileri! 10:34
Daha Eski
Ömer Üründül Benfica- F.Bahçe maçını değerlendirdi Ömer Üründül Benfica- F.Bahçe maçını değerlendirdi 10:27
Victor Nelsson'un transferinde flaş karar! Victor Nelsson'un transferinde flaş karar! 10:08
Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında! Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında! 09:41
Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı detayları! Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı detayları! 09:33
Beşiktaş orta sahasını buldu! Beşiktaş orta sahasını buldu! 09:12
Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 08:39