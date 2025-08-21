Drita - Differdange maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Drita - Differdange maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Kosova temsilcisi Drita ile Lüksemburg takımı Differdange, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Mohammed Al Hakim'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Drita - Differdange maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Drita - Differdange MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Drita - Differdange maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Hakem Mohammed Al Hakim'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Hakim'in yardımcılığını Mehmet Culum ve Fredrik Klyver üstlenecek. Dördüncü hakemin Joakim Malec olduğu maçta VAR koltuğunda Pawel Malec, AVAR'da ise Pawel Pskit yer alacak.