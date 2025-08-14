Neman Grodno - KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Neman Grodno - KI Klaksvik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Neman Grodno'nun deplasmanda KI Klaksvik'e 2-0 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Neman Grodno - KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Neman Grodno - KI Klaksvik MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Neman Grodno - KI Klaksvik maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Donald Robertson'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.