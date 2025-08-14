CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Neman Grodno - KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Neman Grodno - KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Neman Grodno ile KI Klaksvik kozlarını paylaşacak. Szent Gellért Fórum'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Neman Grodno - KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 11:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Neman Grodno - KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Neman Grodno - KI Klaksvik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Neman Grodno'nun deplasmanda KI Klaksvik'e 2-0 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Neman Grodno - KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Neman Grodno - KI Klaksvik MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Neman Grodno - KI Klaksvik maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Donald Robertson'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'da Pavard gelişmesi! İstenen rakam...
DİĞER
Beşiktaş'tan 1 kanat 1 stoper hamlesi! Transferde gaza basıldı, görüşmeler başladı...
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
F.Bahçe'ye şok haber! 3-4 ay...
Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! 12:03
F.Bahçe'nin yeni yıldızını Jhon Duran getiriyor! F.Bahçe'nin yeni yıldızını Jhon Duran getiriyor! 11:44
G.Saray'da Pavard gelişmesi! İstenen rakam... G.Saray'da Pavard gelişmesi! İstenen rakam... 10:41
F.Bahçe'ye şok haber! 3-4 ay... F.Bahçe'ye şok haber! 3-4 ay... 09:54
Beşiktaş - St Patricks maçı hangi kanalda? Beşiktaş - St Patricks maçı hangi kanalda? 09:49
Legia Varşova - AEK Larnaca maçı hangi kanalda? Legia Varşova - AEK Larnaca maçı hangi kanalda? 09:29
Daha Eski
Sporting Braga - CFR Cluj maçı hangi kanalda? Sporting Braga - CFR Cluj maçı hangi kanalda? 09:25
Drita - FCSB maçı hangi kanalda? Drita - FCSB maçı hangi kanalda? 09:19
Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı hangi kanalda? Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı hangi kanalda? 09:14
Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı hangi kanalda? Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı hangi kanalda? 09:09
Utrecht - Servette maçı hangi kanalda? Utrecht - Servette maçı hangi kanalda? 09:04
Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer... Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer... 09:00