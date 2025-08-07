Universitatea Craiova - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Universitatea Craiova - Spartak Trnava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile Slovakya takımı Spartak Trnava, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Joonas Jaanovits'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Universitatea Craiova - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Universitatea Craiova - Spartak Trnava MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Universitatea Craiova - Spartak Trnava maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.