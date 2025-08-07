Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile Bulgaristan takımı Arda Kardzhali, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Jeremy Muller'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.