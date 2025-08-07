Hajduk Split - Dinamo Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Hajduk Split - Dinamo Tirana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile Arnavutluk takımı Dinamo Tirana, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Sayat Karabayev'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hajduk Split - Dinamo Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hajduk Split - Dinamo Tirana MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hajduk Split - Dinamo Tirana maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.