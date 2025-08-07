FK Partizan - Hibernian maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

FK Partizan - Hibernian maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Sırbistan temsilcisi FK Partizan ile İskoçya takımı Hibernian, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Philip Farrugia'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FK Partizan - Hibernian maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FK Partizan - Hibernian MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FK Partizan - Hibernian maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.