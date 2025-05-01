CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Djurgardens - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi yarı final

Djurgardens - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi yarı final

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final maçında Djurgardens ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Djurgardens - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 10:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Djurgardens - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi yarı final

Djurgardens - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, yarı final maçlarıyla sürüyor. Djurgardens ile Chelsea, 3Arena'da karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamak ve kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Djurgardens - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DJURGARDENS - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Djurgardens - Chelsea maçı 1 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.

DJURGARDENS - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Djurgardens: Rinne; Stahl, Une Larsson, Danielson, Kosugi; Stensson, Findell; Harala, Gulliksen, Nguen; Priske

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; James, Dewsbury-Hall; George, Palmer, Sancho; Jackson

👉DJURGARDENS - CHELSEA MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'un yerli planı! 2 veda 1 transfer...
David'den G.Saray'a yanıt!
DİĞER
Çocukları bekleyen büyük tehlike! Yapay zekayla sohbette büyük skandal
İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek'in mesajları ortaya çıktı! Dönen dolaplar gözler önüne serildi
Mourinho'dan kaleci transferi!
F.Bahçe'de şok karar! Sezon sonu satılacaklar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'un yerli planı! 2 veda 1 transfer... Buruk'un yerli planı! 2 veda 1 transfer... 09:50
Bugünkü maçlar 1 Mayıs Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 1 Mayıs Perşembe 2025 08:21
İkas Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması! İkas Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması! 00:53
Barça ile Inter yenişemedi! Barça ile Inter yenişemedi! 00:27
Anadolu Efes seride geri düştü! Anadolu Efes seride geri düştü! 00:27
G.Saray aradığı kaleciyi buldu! G.Saray aradığı kaleciyi buldu! 00:27
Daha Eski
Kim Min Jae transferinde sürpriz gelişme! Geri dönüyor Kim Min Jae transferinde sürpriz gelişme! Geri dönüyor 00:27
TFF açıkladı! Etik Kurulu'na sevk... TFF açıkladı! Etik Kurulu'na sevk... 00:27
Derbinin hakemi açıklandı! Derbinin hakemi açıklandı! 00:27
F.Bahçe'den Ndidi hamlesi! F.Bahçe'den Ndidi hamlesi! 00:27
G.Saray'a De Bruyne müjdesi! G.Saray'a De Bruyne müjdesi! 00:27
G.Saray'dan flaş Zaniolo kararı! G.Saray'dan flaş Zaniolo kararı! 00:27