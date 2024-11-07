Larne - St.Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Larne - St.Gallen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. haftada Larne ile St.Gallen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Larne - St.Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Larne - St.Gallen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Larne - St.Gallen maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmnın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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