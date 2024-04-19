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UEFA Konferans Ligi'nde haftanın golü Yusuf Yazıcı'dan!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmalarının oynanmasının ardından yarı finale adını yazdıran takımlar belli oldu. Oynanan karşılaşmalarda haftanın golünü A Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı kaydetti.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 15:33
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UEFA Konferans Ligi'nde haftanın golü Yusuf Yazıcı'dan!

Fransa temsilcisi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Aston Villa'ya attığı gol, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lille'in normal süresini 2-1 üstün tamamladığı maçta takımının ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Cristiano Biraghi (Fiorentina) ve Ferran Jutgla'nın (Club Brugge) önünde ilk sırayı aldı.

Lille, çeyrek finalde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Aston Villa'ya karşı 90 dakikayı 2-1 önde kapatmış, penaltılarda ise rakibine 4-3 yenilerek turnuvadan elenmişti.

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