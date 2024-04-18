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İsmail Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında sahasında Olympiakos'a penaltı atışları sonucunda elenirken mücadele sonrası teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 01:29 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 01:46
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İsmail Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında sahasında Olympiakos'a penaltı atışları sonucunda elenirken mücadele sonrası teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Maça bugün çok iyi başladık. İlk devre çok tempolu oynadık ve golümüzü bulduk. İkinci yarının büyük bölümü bizim üstünlüğümüzde devam etti. İkinci golü bulamayınca oyuncularımız biraz stres yaptı. Uzatmalarda mecburi değişiklikler yapmamız gerekti. Hiç beklemediğimiz bir şekilde penaltılarla elenmek üzücü oldu. Takımımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Oynadığımız oyunla turu geçmeyi hak etmiştik sadece ikinci golü bulamadık.

İlk yarıda çok iyiydik. İkinci yarının büyük bölümü yine bizim oyun üstünlüğümüzle devam etti. 2. golü bulamadık. 2. golü bulamayınca oyuncularım biraz stres yaptı. Uzatmalarda mecburi değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Hiç beklemediğimiz şekilde penaltılarla elenmek üzücü oldu. Bugün oyun ve mücadele anlamında turu geçmeyi hak etmiştik. Sadece 2. golü bulamadık.

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