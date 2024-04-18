Fenerbahçe 1-0 Olympiakos | Penaltılar: 2-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanşında sahasında ağırladığı Olympiacos'a normal süresi ve uzatma dakikalarını 1-0 önde tamamladığı maçın penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR:

11'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası yayına yakın bir noktada topla buluşan Szymanski pasını ceza sahası içi sağ çaprazdaki İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can Kahveci'nin topu kontrol ettikten sonra yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada Olympiacos savunmasının uzaklaştırmak istediği topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin rakiplerini geçtikten sonra ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan yaptığı vuruşta topu kaleci Tzolakis kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada orta sahada topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahasına kadar ilerledi. Ferdi'nin pasıyla buluşan Dzeko'nun ceza sahası çizgisine yakın noktadan şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

66'ncı dakikada merkezde topla buluşan Masouras'ın ceza sahası yayının biraz uzağından şutu yandan dışarı gitti.

80'inci dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Masouras'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Livakovic kurtardı.

86'ncı dakikada sağ taraftaki İrfan Can Kahveci pasını sol kanattaki Tadic'e aktardı. Tadic'in ceza sahasına yaptığı ortayla buluşan Szymanski'nin dokunuşunda top az farka auta çıktı.

90 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

103'üncü dakikada Fortounis'in arka direğe ortasında Iborra'nın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Livakovic çeldi. Dönen topla buluşan Carmo'nun vuruşunu Djiku çizgiden çıkardı.

İlk uzatma devresi 1-0 bitti.

114'üncü dakikada Zajc'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Batshuayi'den seken top Tadic'te kaldı. Bu oyuncunun sağ ayakla uzak köşeye göndermek istediği top az farkla yandan dışarı gitti.

120+3'üncü dakikada Olympiacos 10 kişi kaldı. Ntoi, Cengiz Ünder'e yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Uzatma dakikaları da 1-0 sona erdi ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Fenerbahçe'ye 3-2 üstünlük kuran Olympiacos yarı finale yükselen ekip oldu. Fenerbahçe'de Batshuayi ile Djiku penaltı atışlarını gole çevirirken; Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci penaltıdan yararlanamadı. Olympiacos'ta El Kaabi, Horta ve Masouras penaltı atışını gole çevirdi. El Arabi ve Rodinei ise penaltı kaçıran isimler oldu.