UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması
Son dakika spor haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final maçında Olympiakos'u konuk edecek. İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini devirerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı kritik maç öncesi ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu. Peki, UEFA ülke puanında güncel durum ne? İşte yanıtı...
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Bu durum müjdeli haberi de haberinde getirdi. Böylece 2024-2025 Süper Lig sezonunu şampiyon bitirecek takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını elde etmiş oldu. Fakat bu sezon Süper Lig'de şampiyon olacak takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt bilet alabilmek için yine ön eleme turu oynamak zorunda bulunuyor.
Saat 22.00'de başlayacak kritik mücadele öncesi UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu. İşte güncel ülke puanı sıralaması...
İŞTE SIRALAMADA SON DURUM:
1- İNGİLTERE: 103.803
2- İSPANYA: 88.739
3- İTALYA: 87.712
4- ALMANYA: 84.909
5- FRANSA: 65.831
6- HOLLANDA: 61.300
7- PORTEKİZ: 56.316
8- BELÇİKA: 48.000
9- TÜRKİYE: 38.100
10- ÇEKYA: 36.050
11- İSKOÇYA: 36.050
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