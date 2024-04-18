Haberler Konferans Ligi UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Son dakika spor haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final maçında Olympiakos'u konuk edecek. İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini devirerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı kritik maç öncesi ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu. Peki, UEFA ülke puanında güncel durum ne? İşte yanıtı...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 15:59
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UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'u konuk edecek.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Geçtiğimiz hafta Yunanistan'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda konuk edeceği rakibini devirerek yarı finale yükselmek istiyor.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde çeyrek final turuna kalmasıyla, UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantilemişti.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Bu durum müjdeli haberi de haberinde getirdi. Böylece 2024-2025 Süper Lig sezonunu şampiyon bitirecek takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını elde etmiş oldu. Fakat bu sezon Süper Lig'de şampiyon olacak takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt bilet alabilmek için yine ön eleme turu oynamak zorunda bulunuyor.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Saat 22.00'de başlayacak kritik mücadele öncesi UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu. İşte güncel ülke puanı sıralaması...

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

İŞTE SIRALAMADA SON DURUM:

1- İNGİLTERE: 103.803

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

2- İSPANYA: 88.739

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

3- İTALYA: 87.712

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

4- ALMANYA: 84.909

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

5- FRANSA: 65.831

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

6- HOLLANDA: 61.300

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

7- PORTEKİZ: 56.316

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

8- BELÇİKA: 48.000

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

9- TÜRKİYE: 38.100

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA! Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

10- ÇEKYA: 36.050

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