Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2019/2020 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla 2020/2021 sezonu öncesi Lazio'nun yolunu tutmuştu. İtalyan ekibindeki kariyeri beklediği gibi gitmeyen ve şu an formasını giydiği Mallorca'da etkili bir oyun sergileyen Kosovalı golcünün Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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VEDAT MURIQI, FENERBAHÇE TRANSFERİNİ BİTİRDİ
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Vedat Muriqi, İspanya'da başarılı kariyerini sürdürürken sık sık sarı-lacivertli ekibe döneceği yönünde iddialar ortaya atılıyordu.
Akşam'ın haberine göre başarılı oyuncu, bu transferi bitirdi. İspanyol basınına özel bir röportaj veren Vedat, Mallorca'da mutlu olduğunu ve takım kendisini göndermek istemediği sürece Mallorca'da forma giyeceğini dile getirdi.
BATSHUAYI YERİNE DENİLİYORDU
Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Sarı-lacivertli yönetimin, Vedat Muriqi'yi bu ayrılığın yaşanacağı için gündemine aldığı yönünde basında birçok haber çıkmıştı.
MALLORCA RAKAMLARI
Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla tüm kulvarlarda 81 maça çıktı.
29 yaşındaki golcü oyuncu, bu mücadelelerde 26 gol ve 9 asist üretmeyi başararak takımına skor katkısı verdi.
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