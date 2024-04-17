Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2019/2020 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla 2020/2021 sezonu öncesi Lazio'nun yolunu tutmuştu. İtalyan ekibindeki kariyeri beklediği gibi gitmeyen ve şu an formasını giydiği Mallorca'da etkili bir oyun sergileyen Kosovalı golcünün Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 16:29
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Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe...

İspanya La Liga takımlarından Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, bu yaz transfer döneminde de gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Kosovalı golcü oyuncunun adı Avrupa'nın birçok önemli kulübüyle anılırken son zamanlarda önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye dönecek haberleri gündemdeydi.

Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe...

29 yaşındaki yıldız oyuncu, transfer dedikodularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe...

VEDAT MURIQI, FENERBAHÇE TRANSFERİNİ BİTİRDİ

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Vedat Muriqi, İspanya'da başarılı kariyerini sürdürürken sık sık sarı-lacivertli ekibe döneceği yönünde iddialar ortaya atılıyordu.

Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Akşam'ın haberine göre başarılı oyuncu, bu transferi bitirdi. İspanyol basınına özel bir röportaj veren Vedat, Mallorca'da mutlu olduğunu ve takım kendisini göndermek istemediği sürece Mallorca'da forma giyeceğini dile getirdi.

Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe...

BATSHUAYI YERİNE DENİLİYORDU

Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli yönetimin, Vedat Muriqi'yi bu ayrılığın yaşanacağı için gündemine aldığı yönünde basında birçok haber çıkmıştı.

Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe...

MALLORCA RAKAMLARI

Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla tüm kulvarlarda 81 maça çıktı.

Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe...

29 yaşındaki golcü oyuncu, bu mücadelelerde 26 gol ve 9 asist üretmeyi başararak takımına skor katkısı verdi.

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