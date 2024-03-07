Haberler Konferans Ligi Ajax 0-0 Aston Villa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ahmetcan'lı Ajax Aston Villa ile yenişemedi

Ajax 0-0 Aston Villa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ahmetcan'lı Ajax Aston Villa ile yenişemedi

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Ajax ile Aston Villa golsüz berabere kaldı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 22:38 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 22:40
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Ajax 0-0 Aston Villa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ahmetcan'lı Ajax Aston Villa ile yenişemedi

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Ajax ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadelede iki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

2 KIRMIZI KART ÇIKTI

Öte yandan Hollanda ekibinde Gooijer, İngiliz temsilcisinde ise Konsa ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

AHMETCAN 90 DAKİKA OYNADI

2022 yılında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Ajax ile Aston Villa arasındaki rövanş maçı 14 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

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