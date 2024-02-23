Union Saint-Gilloise nasıl bir takım? Hangi ülkenin takımı? Kadrosunda hangi oyuncular var? İşte yanıtı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Bu turnuvadaki temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Taraftarlar, Union St. Gilloise'la ilgili bilgileri aratıyor...
UNION SAINT-GILLOISE NASIL BİR TAKIM? NERENİN TAKIMI?
Union Saint-Gilloise, Belçika Pro Ligi'nde mücadele eden bir futbol takımıdır. Kulüp, 1 Kasım 1987 yılında kurulmuştur. Kadrosunda 26 oyuncusu bulunan Union St. Gilloise'ın yaş ortalaması 25.1'dir. İç saha müsabakalarını 8 bin kapasiteli Stade Joseph Marien'da oynayan St. Gilloise'ı 50 yaşındaki Alman teknik direktör Alexander Blessin çalıştırmaktadır. Union Saint-Gilloise'ın kadro değeri ise 66.5 milyon euro'dur. Kulübün piyasa değeri en yüksek futbolcusu, santrfor olarak görev yapan Cezayirli golcü Mohamed Amoura'dır. Amoura, 10 milyon euro'luk bir piyasa değerine sahiptir. Ayrıca Belçika temsilcisinde, Liverpool forması giyen Arjantinli yıldız Alexis Mac Allister'ın kardeşi, 26 yaşındaki stoper Kevin Mac Allister top koşturmaktadır. Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nde güncel olarak oynadığı 26 maçın ardından topladığı 62 puanla lider konumda bulunmaktadır.