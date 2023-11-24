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Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile Zorya Luhansk karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 10:20
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Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Maccabi Tel Aviv ile Zorya Luhansk karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MACCABİ TEL AVİV - ZORYA LUHANSK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk maçı 25 Kasım Cumartesi günü TSİ 18.30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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