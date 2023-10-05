Nordsjaelland 7 - 1 Lugadorets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. hafta maçında Nordsjaelland ile Ludogorets kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 7-1 kazandı.

Danimarka temsilcisine galibiyeti getiren golleri Marcus Ingvartsen (p), Ibrahim Osman, Jeppe Tverskov, Benjamin Nygren (2), Son (k.k) ve Christian Rasmussen Theodor kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Olivier Verdon'dan (p) geldi.

Bu sonucun ardından Nordsjaelland 3 puana yükseldi. Ludogorets ise 3 puanda kaldı.

Grubun 3. maçında 26 Ekim Perşembe günü Nordsjaelland deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk olacak. Ludogorets ise yine aynı tarihde Fenerbahçe deplasmanında sahne alacak.