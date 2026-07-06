Kocaelispor Tanguy Zoukrou'yu kiralık olarak transfer etti!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, savunma hattına takviye yapmaya devam ediyor. Daha önce Emir Ortakaya'yı kadrosuna katan yeşil-siyahlılar, geçen sezon BSC Young Boys forması giyen Fransız stoper Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'yu renklerine bağladı.

Kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kocaelisporumuza hoş geldin Tanguy Zoukrou. Futbolcu Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'nun kulübümüze satın alma opsiyonu ile birlikte geçici transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonu'na tescilli BSC Young Boys ile mutabakata varılmış olup, futbolcu ile 2026-2027 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz."