CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Uğurcan Çakır: Bireysel performanstan ziyade...

Uğurcan Çakır: Bireysel performanstan ziyade...

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Stuttgart galibiyetinin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 23:23
Uğurcan Çakır: Bireysel performanstan ziyade...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında sahasında Stuttgart ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Uğurcan Çakır, "Bugün gerçekten ilk yarı çok iyi oynadık. 2-0'a getirdik Aleksey'nin 2 muhteşem golüyle. Okan Hocamızın verdiği taktiklerini uygulamaya çalıştık. Benim uzun toplarımla arkada bire bir kalan oyuncularımızı koşturmak istedik. Okan Hocamız bizi çok iyi hazırladı bu maça. Tüm takımın eline ayağına sağlık. Bireysel performanstan ziyade takımın galip gelmesi önemli. Geçen sene topladığımız puanın üstüne çıkarak daha iyi bir performans sergilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'ın zaferi dış basında manşetlerde!
F.Bahçe'den resmi açıklama! Emre Belözoğlu...
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
İran-ABD hattında kıyamet senaryosu! Hamaney'den "Dünyayı yakarım" tehdidi, İsrail'den kimyasal silah iddiası
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk: Saha şartları...
G.Saray evinde Stuttgart'ı yendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça evinde Aston Villa'yı rahat yendi! Barça evinde Aston Villa'yı rahat yendi! 00:54
PSG İspanya'da gol oldu yağdı! PSG İspanya'da gol oldu yağdı! 00:52
S. Donetsk'te üst üste 2. yenilgi! S. Donetsk'te üst üste 2. yenilgi! 00:37
"Fırsatlar yakaladık ama..." "Fırsatlar yakaladık ama..." 00:33
Demirovic'ten G.Saray itirafı! Transfer... Demirovic'ten G.Saray itirafı! Transfer... 00:27
Bahçeşehir Almanya'da kazandı! Bahçeşehir Almanya'da kazandı! 00:12
Daha Eski
G.Saray'ın zaferi dış basında manşetlerde! G.Saray'ın zaferi dış basında manşetlerde! 00:05
"En iyisini yapmaya çalışıyoruz!" "En iyisini yapmaya çalışıyoruz!" 23:49
"İlk 24'e çok iyimser bir şekilde bakıyoruz!" "İlk 24'e çok iyimser bir şekilde bakıyoruz!" 23:31
Okan Buruk: Saha şartları... Okan Buruk: Saha şartları... 23:31
F.Bahçe'den resmi açıklama! Emre Belözoğlu... F.Bahçe'den resmi açıklama! Emre Belözoğlu... 23:25
Uğurcan: Bireysel performanstan ziyade... Uğurcan: Bireysel performanstan ziyade... 23:22