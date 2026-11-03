Uğurcan Çakır: Bireysel performanstan ziyade...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında sahasında Stuttgart ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Uğurcan Çakır, "Bugün gerçekten ilk yarı çok iyi oynadık. 2-0'a getirdik Aleksey'nin 2 muhteşem golüyle. Okan Hocamızın verdiği taktiklerini uygulamaya çalıştık. Benim uzun toplarımla arkada bire bir kalan oyuncularımızı koşturmak istedik. Okan Hocamız bizi çok iyi hazırladı bu maça. Tüm takımın eline ayağına sağlık. Bireysel performanstan ziyade takımın galip gelmesi önemli. Geçen sene topladığımız puanın üstüne çıkarak daha iyi bir performans sergilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.