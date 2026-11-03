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Fenerbahçe'den resmi açıklama! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen açıkladı. İşte sarı-lacivertli kulübün sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı o paylaşım... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 23:25 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 23:34
Fenerbahçe'den resmi açıklama! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun oturduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi olarak bildirdi. Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözlerine yer verildi.

Diğer yandan Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcının göreve gelişini resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla da taraftarlarına duyurdu. Kulübün paylaşımında şu ifadeler kullanıldı...

"YUVANA HOŞ GELDİN"

"Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…

Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.

Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında.

Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur.

Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!"

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