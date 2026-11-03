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Anasayfa Galatasaray Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer...

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer...

Geride bıraktığımız transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Ermedin Demirovic, RAMS Park'taki mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bosna-Hersekli oyuncu, sarı-kırmızılılar ile temas kurduğunu itiraf ederken maça kendini göstermek için çıkmadığını belirtti. İşte gündem olan o açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 00:28
Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a konuk olan Stuttgart'ta forma giyen Ermedin Demirovic, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer...

Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların gündemine gelen Bosna Hersekli golcü, Galatasaray'a transfer ihtimali ve RAMS Park atmosferi hakkında konuştu.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer...

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin transfer ilgisine rağmen Stuttgart'ta kalmayı tercih etmişti.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer...

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde eski talibine karşı sahaya çıkan Demirovic, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada takımının mağlubiyetine engel olamadı.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer...

Karşılaşma sonrası Alman basınından DAZN'a konuşan Demirovic'e, Galatasaray'a kendisini yeniden göstermek için özel bir motivasyon taşıyıp taşımadığı soruldu.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer...

"KENDİMİ GÖSTERMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOKTU"

Bosna Hersekli golcü, bu düşüncede olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Buraya kendimi göstermek için bir fırsat olarak bakmadım. Stuttgart adına iyi bir maç çıkarmak ve karşılaşmayı kazanmak istedim. Bir gol atıp bu şekilde takımıma katkı sağlamayı çok isterdim. Bu nedenle kendimi burada göstermek gibi bir düşüncem hiç olmadı. Elbette bir temas vardı ve kulübe büyük saygı duyuyorum. Ancak buna rağmen bu maçı kazanmak istedim."

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer...

RAMS PARK ATMOSFERİNDEN ETKİLENDİ

Demirovic, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de ilk kez sahaya çıktığını belirten deneyimli futbolcu, RAMS Park'taki atmosferin kariyerinde karşılaştığı en özel ortamlardan biri olduğunu dile getirdi.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer...

Demirovic, "Genel olarak çok özel bir maçtı. Türkiye'de ilk kez oynadım ve atmosfer gerçekten daha önce hiç deneyimlemediğim türdendi. Bu kadar yüksek ses, bu kadar büyük bir destek..." ifadelerini kullandı.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer...

Stuttgart'ın karşılaşmayı kazanmak istediğini ancak bunu başaramadıklarını belirten golcü oyuncu, sözlerini "Ne yazık ki sonunda bunu başaramadık ancak yolumuza devam edeceğiz" diyerek tamamladı.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer...

BU SEZON PERFORMANSI

Stuttgart formasıyla bu sezon 14 resmi maça çıkan Demirovic, 9 gol ile takımına katkı sağladı.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer...

İŞTE O HABER

DAZN: "Demirovic, Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyetin ardından Galatasaray'la anılması hakkında konuştu."

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