"KENDİMİ GÖSTERMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOKTU"



Bosna Hersekli golcü, bu düşüncede olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Buraya kendimi göstermek için bir fırsat olarak bakmadım. Stuttgart adına iyi bir maç çıkarmak ve karşılaşmayı kazanmak istedim. Bir gol atıp bu şekilde takımıma katkı sağlamayı çok isterdim. Bu nedenle kendimi burada göstermek gibi bir düşüncem hiç olmadı. Elbette bir temas vardı ve kulübe büyük saygı duyuyorum. Ancak buna rağmen bu maçı kazanmak istedim."