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Anasayfa Basketbol Bahçeşehir Koleji deplasmanda Ratiopharm Ulm'u yendi!

Bahçeşehir Koleji deplasmanda Ratiopharm Ulm'u yendi!

BKT Avrupa Kupası D Grubu 6. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'u 96-82 yendi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 00:13
Bahçeşehir Koleji deplasmanda Ratiopharm Ulm'u yendi!

BKT Avrupa Kupası D Grubu 6. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'u 96-82 yendi.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla beşinci galibiyetini aldı. Alman temsilcisi ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Ratiopharm Arena

Hakemler: Vassilis Pitsilkas (Yunanistan), Sergio Manuel (İspanya), Jaroslav Pazourek (Çekya)

Ratiopharm Ulm: Watson 12, Faye, Rataj 18, Heckel 5, Traore 14, Atamna 7, Schmidt 3, Sims 17, Fischer 4, Shittu 2, Liedtke

Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Kenan Sipahi, Ponitka 18, Cavanaugh 16, Williams 11, Reed 15, Avramovic 15, Dileo 3, Mitrovic 6

1. Periyot: 19-19

Devre: 36-54

3. Periyot: 60-68

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