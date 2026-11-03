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Galatasaray evinde Stuttgart'ı yendi! İşte maçın tüm özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada 4. hafta maçında Cimbom sahasında Stuttgart'ı konuk etti. Okan Buruk'un öğrencileri bu kritik maçtan 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 19:33 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 23:22
Galatasaray evinde Stuttgart'ı yendi! İşte maçın tüm özeti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti. Okan Buruk'Un öğrencileri bu kritik maçtan 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Cimbom böylece turnuvada puanını 6'ya yükseltti.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk ettiği Almanya ekibi Stuttgart karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

8. dakikada Führich'in pasında sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Leweling'in vuruşunda meşin yuvarlak, önce uzak sonra yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

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12. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sallai, arka direğe ortaladı. Stuttgart savunmasının müdahalesiyle dönen topu önünde bulan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un müdahalesine rağmen üst direğe çarpıp fileleri sarstı: 1-0.

15. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in pasında savunma arkasına sarkan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un ayaklarının arasından ağlarla buluştu: 2-0

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20. dakikada Führich'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Leweling'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batrakov'un vuruşunda kaleci Bredlow, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

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42. dakikada Deniz Undav'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Führich'in vuruşunda meşin yuvarlak, Galatasaray savunmasına çarptıktan sonra uzak direğin dibinden kornere çıktı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ise 56. dakikada Barış Alper'in pasında Osimhen'in ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bredlow'da kaldı.

63. dakikada Deniz Undav'ın ceza yayı solundan sağ ayağıyla çekti şutta kaleci Uğurcan, sağına gelen meşin yuvarlağı çeldi.

65. dakikada savunma arakasına atılan yerden pasa hareketlenen Führich'in sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunda kaleci Uğurcan'ın çeldiği topu Torreira kornere gönderdi.

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75. dakikada savunma arkasına koşu yapan Deniz Undav'ın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında sol tarafta topla buluşan Füfrich'in çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden ağlara gitti.

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76. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası İngiliz hakem Chris Kavanagh, ilk pozisyonda Deniz Undav'ın ofsayt pozisyonunda olması sebebiyle golü iptal etti.

86. dakikada Deniz Undav'ın pasında topla buluşan Pejcinovic'in ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

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İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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