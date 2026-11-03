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Ziraat Türkiye Kupası
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Galatasaray'da Stuttgart maçı sonrası Okan Buruk'tan zemin eleştirisi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 23:31 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 00:32
Galatasaray'da Stuttgart maçı sonrası Okan Buruk'tan zemin eleştirisi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu kritik maçtan 2-0'lık zaferle ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ:

Maç beklediğimiz gibi oldu. Stuttgart'ın hücum gücü yüksek ama çok da pozisyon veren bir takım. Maçta çok pozisyon oldu. Ne zaman sakin kaldık, pasla çıktık daha iyi oldu.

Daha iyi bir skorla devreye girebilirdik. Maçın başında golü de yiyebilirdik. 2-0 sonrası üçüncü golü de bulabilirdik. Yakın verilerle geçti maç.

Kazanmak çok önemliydi. 2-0 öndeyken bile iki tane hücum geçişi yedik. Bazen topla onarken, hücum yaparken, bekler hücuma çıktığında boşlukları kullanmaya çalıştılar.

Tehlikeli bir takımla oynadık, gol yemeden kazandık. Bir sonraki tur için çok önemli bir gündü. hedefimiz yukarılara doğru gitmek.

Yorulduk, saha şartları iki takımı da yordu. İyi değildi, iki takımı da etkiledi.

İlk yarı çok sert müdahaleler vardı. Sarı kartlar daha fazla olabilirdi, Lemina'nın pozisyonu kırmızı olabilir miydi?

İngiliz hakem ama kararlarını rakipten yana kullandı. Biz sonuçtan yine de mutluyuz.

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