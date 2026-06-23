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Haberler Kocaelispor Kocaelispor Onurcan Piri ile sözleşme imzaladı!

Kocaelispor Onurcan Piri ile sözleşme imzaladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 19:12
Kocaelispor Onurcan Piri ile sözleşme imzaladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, son olarak Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılacak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile Onurcan Piri arasında 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz."

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri, sözleşmesinin sona ermesinin ardından dün kulübüne veda etmişti.

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