Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Alman temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. RAMS Park'taki mücadelenin ardından ülke puanında yaşanan değişim dikkat çekti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 22:52
1- İNGİLTERE: 106.463
2- İTALYA: 90.732
3- İSPANYA: 85.868
4- ALMANYA: 83.973
5- FRANSA: 71.010
6- PORTEKİZ: 67.750
7- BELÇİKA: 62.450
8- HOLLANDA: 55.395
9- TÜRKİYE: 52.675
10- YUNANİSTAN: 46.612
11- ÇEKYA: 45.725
12- POLONYA: 45.725
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