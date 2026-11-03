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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Alman temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. RAMS Park'taki mücadelenin ardından ülke puanında yaşanan değişim dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 22:52
Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında sahasında Stuttgart ile kozlarını paylaştı.

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Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

Sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'un golleri ile mücadeleyi 2-0 kazanırken puanını 6'ya yükseltti ve dev turnuvada yoluna 2'de 2 yaparak devam etti.

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

RAMS Park'taki mücadelenin ardından UEFA ülke puanımızda yaşanan değişim dikkat çekti. İşte güncel liste ve ülke puanımızdaki son durum...

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

1- İNGİLTERE: 106.463

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

2- İTALYA: 90.732

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

3- İSPANYA: 85.868

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

4- ALMANYA: 83.973

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

5- FRANSA: 71.010

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

6- PORTEKİZ: 67.750

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

7- BELÇİKA: 62.450

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

8- HOLLANDA: 55.395

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

9- TÜRKİYE: 52.675

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

10- YUNANİSTAN: 46.612

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

11- ÇEKYA: 45.725

Galatasaray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...

12- POLONYA: 45.725

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