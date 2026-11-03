Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında sahasında Stuttgart ile kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'un golleri ile mücadeleyi 2-0 kazanırken puanını 6'ya yükseltti ve dev turnuvada yoluna 2'de 2 yaparak devam etti.