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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz: En iyisini yapmaya çalışıyoruz!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz: En iyisini yapmaya çalışıyoruz!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında evinde Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 23:50
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz: En iyisini yapmaya çalışıyoruz!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında evinde Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Öncelikle mutluyuz. 2'de 2 devam ederken çok güzel bir sonuç aldık. Başkanımızla, hocamızla, teknik heyetimizle çok iyi mücadele ediyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün kazandık, mutluyuz. Geçtiğimiz sezon çok iyi bir tecrübe elde etmiştik. Bu sene, geçtiğimiz senenin de üstüne koymak istiyoruz.

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