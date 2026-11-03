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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Cimbom'un Rus yıldızının parladığı karşılaşmada aldığı bu zafer yabancı basında da manşetlere taşındı. İşte Cimbom'un galibiyeti sonrası dış basında yazılanlar... (GALATASARAY HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 00:05
Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

Stuttgart, İstanbul'da hayal kırıklığı yaşadı! Batrakov'un iki golü pahalıya mal oldu. (bulinews)

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Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

Galatasaray, Stuttgart'ı kenara süpürdü, art arda ikinci galibiyetini aldı. (BBC Sports)

Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

Galatasaray, Stuttgart'ın hatalarını muhteşem atmosferli stadında affetmedi. (Die Welt)

Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

Galatasaray harika başladığı maçta Stuttgart'ı sahasında 2-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde art arda ikinci maçını kazandı. (GOAL)

Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

İstanbul'un cehennem kazanı VfB Stuttgart'ı yuttu! (Bild)

Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

Batrakov'un iki golü ve kritik kurtarışlar Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi zaferini getirdi. (sofascore)

Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

Aleksey Batrakov 2 gol attı, Türk devi Şampiyonlar Ligi maçından galip ayrıldı. (The Sun)

Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

Aleksey Batrakov 3 dakikada attığı 2 golle yıldızlaştı, Galatasaray, RAMS Park'ta Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. (beIN SPORTS ABD)

Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

Batrakov liderliğinde Galatasaray, Stuttgart'ın havasını söndürdü. (Mundo Deportivo)

Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

Rafael Leão ve Galatasaray derin bir nefes aldı. (A Bola)

Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

Batrakov, Stuttgart'ın yenilmezlik serisini sona erdirdi. (Marca)

Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!

Batrakov, Stuttgart'ı yıktı! Galatasaray'ın Rus golcüsünün attığı iki gol, Alman ekibinin etkisiz performansı karşısında sarı-kırmızılılara üst üste ikinci galibiyetini getirdi. (AS)

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