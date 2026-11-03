Galatasaray'ın Stuttgart zaferi dış basında manşetlerde!
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Cimbom'un Rus yıldızının parladığı karşılaşmada aldığı bu zafer yabancı basında da manşetlere taşındı. İşte Cimbom'un galibiyeti sonrası dış basında yazılanlar... (GALATASARAY HABERLERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 00:05
Galatasaray harika başladığı maçta Stuttgart'ı sahasında 2-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde art arda ikinci maçını kazandı. (GOAL)
İstanbul'un cehennem kazanı VfB Stuttgart'ı yuttu! (Bild)
Batrakov'un iki golü ve kritik kurtarışlar Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi zaferini getirdi. (sofascore)
Aleksey Batrakov 2 gol attı, Türk devi Şampiyonlar Ligi maçından galip ayrıldı. (The Sun)
Aleksey Batrakov 3 dakikada attığı 2 golle yıldızlaştı, Galatasaray, RAMS Park'ta Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. (beIN SPORTS ABD)
Batrakov liderliğinde Galatasaray, Stuttgart'ın havasını söndürdü. (Mundo Deportivo)
Rafael Leão ve Galatasaray derin bir nefes aldı. (A Bola)
Batrakov, Stuttgart'ın yenilmezlik serisini sona erdirdi. (Marca)
Batrakov, Stuttgart'ı yıktı! Galatasaray'ın Rus golcüsünün attığı iki gol, Alman ekibinin etkisiz performansı karşısında sarı-kırmızılılara üst üste ikinci galibiyetini getirdi. (AS)
Stuttgart'ın yenilmezlik serisini Batrakov'lu Galatasaray bitirdi. (Bundesliga)
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