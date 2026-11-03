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Galatasaray'da hedef Devler Ligi'nde son 16! İşte kalan maçları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında Stuttgart'ı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Cimbom bu galibiyet ile son 16 için umutlarını tazelerken sarı-kırmızılıların turnuvadaki kalan maçları merak konusu haline geldi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 22:47
Galatasaray'da hedef Devler Ligi'nde son 16! İşte kalan maçları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında Stuttgart'ı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Cimbom bu galibiyet ile son 16 için umutlarını tazelerken sarı-kırmızılıların turnuvadaki kalan maçları merak konusu haline geldi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

İşte sarı-kırmızılıların Devler Ligi'nde kalan maçlarının fikstürü...

Galatasaray-Aston Villa 24 Kasım (E)

AEK-Galatasaray 8 Aralık (D)

Galatasaray-Feyenoord 19 Ocak (E)

PSG-Galatasaray 27 Ocak (D)

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