Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Konyaspor yenilgisi sonrası sert açıklamalar!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 18:06
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçının ardından hakem kararlarına tepki göstererek, "Bu hakemi sevmiyorum. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Bu kadar benden nefret eden bir hakem olduğunu düşünüyorum. İçimden geçenleri söylüyorum, o yüzden ben de onu sevmiyorum. Daha önce de federasyona maçlarımıza vermemesini rica ettim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında hakem Cihan Aydın'ın yönettiği Kocaelispor - Konyaspor karşılaşmasının son bölümünde Konyaspor'un penaltı kazanmasının ardından hakeme itiraz eden Selçuk İnan kırmızı kart gördü. Pozisyon sonrası Kocaelispor teknik heyeti ve oyuncular da karara tepki göstererek sahadan çekildi.

"NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜMÜ BEN DE BİLMİYORUM"

Kırmızı kart gördüğü için açıklamayı stat dışında yaptığını belirten Selçuk İnan, yaşanan pozisyona tepki gösterdiğini ifade ederek, "Cezalıyım, kırmızı kart gördüm. Neden gördüğümü hiç kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme 'Hocam vallahi bu penaltı değil' demekle kırmızı kart gördüm. Açıkçası buna çok şaşırdım. Futbolun içinde itiraz da var, duygular da var ama böyle bir durumda kırmızı kart görmek beni gerçekten üzdü. Maçın heyecanı içinde takımımın hakkını savunmaya çalıştım ama karşılığı bu olmamalıydı" dedi.

"BU HAKEMİ SEVMİYORUM"

Hakemle ilgili düşüncelerini açık şekilde dile getiren İnan, "Bu hakemi sevmiyorum. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Bu kadar ters bir hakem, bu kadar benden nefret eden bir hakem olduğunu düşünüyorum. İçimden geçenleri söylüyorum, o yüzden ben de onu sevmiyorum. Daha önce de federasyona rica ettim. İnsanların duyguları olabilir; bazı insanlar birbirini sever, bazıları sevmez. Ama bunu bile bile lütfen bu hakemi bizim maçlarımıza vermeyin. Eğer bundan sonra bu hakem benim maçlarıma verilirse başkanımdan ve yöneticilerimden izin isteyeceğim, saha kenarında olmak istemediğimi söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

"SAHADAKİ KARARLARLA BU EMEKLER BOŞA GİDERSE BUNA SESSİZ KALAMAM"

Takımı için büyük emek verdiğini belirten Selçuk İnan, "Ben sadece hakkın peşindeyim. Oyuncularım emek veriyor, biz her gün çalışıyoruz. Ben sabah akşam bu takım için çalışıyorum, gecemi gündüzümü bu kulüp için veriyorum. Kocaelispor'la ilgili hayallerim var, hedeflerim var. Eğer sahadaki kararlarla bu emekler boşa giderse buna sessiz kalamam. Bu yüzden burada konuşuyorum. Yine hatalar olabilir ama biz yine konuşacağız, yine bu camianın hakkını savunacağız" şeklinde konuştu.

"LİGİN EN RENKLİ TAKIMLARINDAN BİRİYİZ"

Kocaelispor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan İnan, "Bu kadar insan emek veriyor. Kocaelispor çok büyük bir kulüp. Ligin en renkli takımlarından biriyiz, tribünleri en çok dolan takımlardan biriyiz. Böyle bir camiayı yok sayamazsınız. Taraftarımızın, bu kulübe gönül veren insanların emeğini de görmezden gelemezsiniz. Bu yüzden buna sessiz kalmayacağız" diye konuştu.

"TEK İSTEDİĞİMİZ ADALET"

Hakem kararlarının uzun süredir kendilerini üzdüğünü belirten Selçuk İnan, "Biz ekstra bir şey istemiyoruz. Olmayan bir pozisyon bizim lehimize verilsin diye bir talebimiz yok. Tek istediğimiz adalet. Ama sürekli aleyhimize kararlar verilmesi düşündürücü. Ben de bu yüzden sessiz kalmak istemiyorum. Bugün burada konuşmamın sebebi bu. Kocaelispor camiası sahipsiz değil. Biz varız, taraftarımız var ve herkes bunun farkında olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.

