Kocaelispor, transferde yaşanan sınırlamaların ardından farklı bir yol haritası belirledi. Daha önce yaptığı açıklamalarda transfer yapmanın güçlüğüne dikkat çeken Selçuk İnan, ikinci devrede "takım içinden transfer" anlayışıyla hareket etmeyi hedefliyor. Genç teknik adam, bireysel performansları yukarı çekmek adına oyuncularla bire bir ilgilenerek ekstra çalıştırıyor.
