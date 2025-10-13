Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Konyaspor maçı öncesi iddialı sözler!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçında kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Gürcistan karşısında Türkiye A Milli Takımı'na da başarı dileyen İnan, "En son burada İsmet Paşa Stadı'nda oynanan maçta bende oynamıştım öyle bir anım da var. Maçı 1-0 kazanmıştık, bu maçı da inşallah kazanırız. Önemli bir milli takımımız var. Önemli oyuncularımız var. İnşallah Dünya Kupası'nda bizi temsil ederler" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 8'inci haftasında 18 Ekim Cumartesi günü, saat 14.30'da deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip, bu maçın hazırlıklarını Körfez Burunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümde ise Konyaspor maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirdiği öğrenildi. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Tayfur Bingöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: İDEAL İLK 11'İ İSTESEK DE BULAMIYORUZ

Milli takımlarından davet alan 5 futbolcunun neredeyse takımla antrenman yapamadan Konya'ya gideceğini söyleyen Selçuk İnan, "İdeal ilk 11'i istesek de bulamıyoruz. Sakatlarımız var, Massadio Haidara yine sakatlandı, aramızda olmayacak. 5 tane milli oyuncumuz var. Darko Churlinov'un ufak sakatlığı var. Göreceğiz oynayabilecek mi? Oyuncularımız çok uzak mesafelerden geliyor, Perşembe günü gelecek oyuncularımız var onların fiziksel durumuna bakacağız. Cezalı oyuncumuz Show var. Böyle sıraladığınız da isteseniz de istediğiniz kadroyla çıkamıyorsunuz ama tabi ki istikrar benim için çok önemli. Onu da en kısa zamanda zaten yakalayacağız" dedi.

''KONYA ZOR BİR DEPLASMAN''

Deplasmanda Konyaspor ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren İnan, "Konya zor bir deplasman. İstikrarlı bir takımları var. Önemli oyuncuları var. Kendi sahalarında seyircileriyle beraber güçlü bir profil çiziyorlar. Ancak biz iyi yoldayız, iyi bir takımız. Biz, Konya kadar mücadele edersek, onlardan mutlaka üç puan alacağımızı düşünüyorum. Takımıma çok güveniyorum. Oyuncular çok istekliler en azından bir hava yakaladık. Bu havayı sürdürmek için bu galibiyet serisini devam ettirmemiz gerekiyor. Oyuncularıma bunu aşılamaya çalışıyorum. Sürekli kazanmayı isteyen, bir takım yaratmak istiyorum. Konya maçı da inşallah bunlardan biri olur" diye konuştu.

''İNŞALLAH DÜNYA KUPASI'NDA BİZİ TEMSİL EDERLER''

Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'na oynanacak karşılaşma öncesinde başarılar dileyen İnan, "İnşallah burası uğurlu gelir Gürcistan'ı burada mağlup ederiz. En son burada İsmet Paşa Stadı'nda oynanan maçta bende oynamıştım öyle bir anım da var. Maçı 1-0 kazanmıştık, inşallah yine kazanırız. Önemli bir milli takımımız var. Önemli oyuncularımız var. İnşallah Dünya Kupası'nda bizi temsil ederler" şeklinde konuştu.

''BÜTÜN OYUNCULARIM FAZLASIYLA MİLLİ TAKIMA UYGUN''

Bir gazetecinin takımdaki Türk oyuncuların milli davet almamasıyla ilgili sorusunu İnan, şu şekilde cevapladı:

"Uygunluk hassas bir kelime. Bütün oyuncularımız fazlasıyla milli takımlara uygun. Ancak performansı değerlendiren taraf, milli takımın teknik direktörü. Oyuncularımızın öncelikle istikrarlı bir şekilde sahada olmaları lazım. Sürekli performans vermeleri lazım. Kıyasladığınız oyuncuların verdiği o performans az mıdır, çok mudur, yeterli midir; onu değerlendirecek merci ben olmadığım için yorum yapmak istemiyorum. Bütün oyuncularımın önemli hedeflerinden birinin de milli takımda oynamak olması gerektiğini onlarla paylaşıyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bizim Türk oyuncularımız da milli takımlarını temsil edecekler."