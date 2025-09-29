CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kimdir İlhan Palut kimdir? İlhan Palut kaç yaşında, nereli?

İlhan Palut kimdir? İlhan Palut kaç yaşında, nereli?

İlhan Palut kimdir, kaç yaşında ve nereli? 9 Kasım 1976’da Hatay’da doğan Palut, profesyonel futbolculuk kariyerinde 338 maçta 32 gol attı. Hatayspor formasıyla 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Palut, Adana Demirspor ve Çorumspor’da da oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yöneldi ve Süper Lig’de önemli takımlar çalıştırdı. Peki, günümüzde hangi kulübün teknik direktörlüğünü yapıyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 14:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlhan Palut kimdir? İlhan Palut kaç yaşında, nereli?

İlhan Palut'un futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İlhan Palut kimdir? İlhan Palut kaç yaşında ve nereli? sorularının cevabı araştırılıyor. 2009'da futbolu bırakan Palut, teknik direktörlük kariyerinde Hatayspor, Göztepe ve Konyaspor gibi takımlarda görev aldı. Peki, İlhan Palut'un kariyerinde öne çıkan başarılar neler? Şimdi hangi Süper Lig ekibini çalıştırıyor? Detaylar haberimizde...

İLHAN PALUT KİMDİR?

İlhan Palut 9 Kasım 1976 yılında doğmuştur. Türk teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur. Günümüzde Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Futbolculuk kariyerinde toplam 338 lig maçına çıkıp 32 gol atan Palut, uzun yıllar formasını giydiği Hatayspor ile 2. Lig şampiyonluğu yaşamış, ardından 1. Lig'de mücadele ederek play-off aşamalarında yer almıştır.

Futbolculuk Kariyeri

Hatayspor (1. Dönem)
Orta saha oyuncusu olarak kariyerine Hatayspor'da başlayan Palut, 1996 yılında profesyonelliğe adım attı. Sekiz sezon boyunca aralıksız olarak bu takımda forma giydi ve takımının önemli isimlerinden biri oldu.

Adana Demirspor
2004 yılında Adana Demirspor'a transfer olan Palut, burada da iki sezon oynadıktan sonra Hatayspor'a geri döndü.

Hatayspor (2. Dönem) ve Çorumspor (Kiralık)
2006'da Hatayspor'a dönüş yapan Palut, burada üç sezon daha futbol oynadı. 2007-2008 sezonunda ise Çorumspor'a kiralık olarak gönderildi. 2009 yılına gelindiğinde futbolculuk kariyerini noktaladı.

REKLAM
Liverpool'a RAMS Park uyarısı!
DİĞER
İtalyanlardan bomba Hakan Çalhanoğlu iddiası! Devre arasında yeniden kapıyı çalacaklar...
Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Buruk’tan Mourinho itirafı: Biraz abarttım!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan lige harika başlangıç! Trabzonspor'dan lige harika başlangıç! 14:17
Buruk’tan Mourinho itirafı: Biraz abarttım! Buruk’tan Mourinho itirafı: Biraz abarttım! 14:02
Genoa-Lazio maçı ne zaman? Genoa-Lazio maçı ne zaman? 14:00
Parma-Torino maçı ne zaman? Parma-Torino maçı ne zaman? 13:40
Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman? Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman? 13:13
G.Saray Liverpool hazırlıklarını tamamladı G.Saray Liverpool hazırlıklarını tamamladı 13:13
Daha Eski
Everton-West Ham United maçı ne zaman? Everton-West Ham United maçı ne zaman? 12:58
Talisca'dan dikkat çeken paylaşım! Talisca'dan dikkat çeken paylaşım! 12:57
Zeynep Sönmez'den 3 turda veda Zeynep Sönmez'den 3 turda veda 12:56
Cantona'dan Filistin'e destek forması Cantona'dan Filistin'e destek forması 12:20
Beşiktaş-Kocaelispor maçının VAR'ı belli oldu! Beşiktaş-Kocaelispor maçının VAR'ı belli oldu! 12:02
EuroLeague yeni kuralları açıkladı! EuroLeague yeni kuralları açıkladı! 11:58