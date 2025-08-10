NIKO JANKOVIC KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Hangi mevkide oynuyor? Niko Jankovic Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Şu ana kadar Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Tarık Çetin transferlerini resmiyete kavuşturan, Kerem Aktürkoğlu için de gün sayan sarı-lacivertliler, Hırvat ekibi HNK Rijeka'da forma giyen Niko Jankovic'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Jankovic hamlesi sonrası oyuncuyla ilgili bilgileri merak eden futbolseverler, arama motorlarında "Niko Jankovic kimdir?", "Niko Jankovic nereli?", Niko Jankovic kaç yaşında?" ve "Niko Jankovic hangi mevkide oynuyor?" gibi bilgileri aratmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı Niko Jankovic ile ilgili tüm bilgiler...

NIKO JANKOVIC KİMDİR?

Niko Jankovic, 25 Ağustos 2001 tarihinde Hırvatistan'ın Zagreb kentinde dünyaya geldi. Futbola NK Trnje altyapısında başlayan Hırvat futbolcu, Dinamo Zagreb ve Stuttgart altyapılarında da forma giydi. 2021 yılında Slaven Belupo'da kiralık olarak forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu, daha sonra sırayla HNK Gorica, Zrinjski Mostar ve HNK Rijeka'ya kiralandı. Jankovic, 2023 yılında bonservisiyle HNK Rijeka'ya transfer oldu.

Bu sezon Hırvat ekibiyle 5 maça çıkan 23 yaşındaki 10 numara, 1 gol kaydetti. Hırvatistan Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 13 maça çıkan Jankovic'in milli formayla 2 golü bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan 1.86 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.