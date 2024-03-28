Survivor Aysu kaç yaşında? | Survivor All Star Aysu Keskin aslen nereli, mesleği ne? - AYSU KESKİN HAYATI

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın bu seneki kadrosunda yer alan Aysu Keskin izleyiciler tarafından dikkat çekti. 1990 yılında dünyaya gelen Survivor Aysu ile ilgili bilinmeyen tüm detayları sizler için derledik.

AYSU KESKİN KİMDİR?

Aysu Keskin, 15 Mayıs 1990 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aysu Keskin basketbol oyuncusudur. Daha önce Genç Milli Takım formasını giymiştir. Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin 177 cm boyundadır. TED Ankara Kolejliler (K), Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü gibi ekiplerde forma giymiştir.