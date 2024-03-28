Haberler Kimdir Survivor Aysu kaç yaşında? | Survivor All Star Aysu Keskin aslen nereli, mesleği ne? - AYSU KESKİN HAYATI

Survivor Aysu kaç yaşında? | Survivor All Star Aysu Keskin aslen nereli, mesleği ne? - AYSU KESKİN HAYATI

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Aysu Keskin ve hayatı merak konusu oldu. Survivor Aysu kaç yaşında? Aysu Keskin aslen nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları araştırılıyor. Survivor Aysu Bursa BüyükŞehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü gibi ekiplerde forma giymiştir. İşte Aysu Keskin hayatına dair tüm merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 01:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor Aysu kaç yaşında? | Survivor All Star Aysu Keskin aslen nereli, mesleği ne? - AYSU KESKİN HAYATI

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın bu seneki kadrosunda yer alan Aysu Keskin izleyiciler tarafından dikkat çekti. 1990 yılında dünyaya gelen Survivor Aysu ile ilgili bilinmeyen tüm detayları sizler için derledik.

AYSU KESKİN KİMDİR?

Aysu Keskin, 15 Mayıs 1990 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aysu Keskin basketbol oyuncusudur. Daha önce Genç Milli Takım formasını giymiştir. Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin 177 cm boyundadır. TED Ankara Kolejliler (K), Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü gibi ekiplerde forma giymiştir.

DİĞER
Futbol tarihinin en çılgın futbolcularını seçtiler! Süper Lig’den tam 3 yıldız var: İşte o sıra dışı isimlerin listesi
CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında 'İstanbul' pazarlığı! İmamoğlu'ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş'a böyle el çektirdiler
F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme
İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÖZHAN CANAYDIN KİMDİR?
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan kimdir?
1 Nisan üniversiteler tatil mi?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Mart rakamları
💥Süper Loto çekildi! (28 Mart)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Efes Baskonia'yı farklı yendi! A. Efes Baskonia'yı farklı yendi! 00:26
F.Bahçe Opet, Eczacıbaşı'nı devirdi! F.Bahçe Opet, Eczacıbaşı'nı devirdi! 22:39
Cimbom Hatayspor maçına hazırlanıyor Cimbom Hatayspor maçına hazırlanıyor 21:22
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor 20:47
G.Saray'dan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş açıklama! G.Saray'dan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş açıklama! 19:15
Benfica'dan Orkun Kökçü açıklaması! Affedildi mi? Benfica'dan Orkun Kökçü açıklaması! Affedildi mi? 19:00
Daha Eski
Tonali 50 kez bahis oynamakla suçlandı! Tonali 50 kez bahis oynamakla suçlandı! 18:42
Sivasspor'dan gollü prova! Sivasspor'dan gollü prova! 18:40
Baskonia - A. Efes | CANLI Baskonia - A. Efes | CANLI 18:14
F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme 17:20
Serkan Özbalta'dan Keçiörengücü maçı yorumu! Serkan Özbalta'dan Keçiörengücü maçı yorumu! 16:58
İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! 16:45