Haberler Kimdir MASTERCHEF AYAZ KİMDİR? | Masterchef Ayaz Geçer nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF AYAZ KİMDİR? | Masterchef Ayaz Geçer nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef, 2023 sezonuna başlıyor. Birbirinden sürpriz isimlerin yarışmacı kadrosunda yer aldığı programda, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yarışmacılardan Ayaz Geçer de en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki Masterchef Ayaz Geçer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 22:02 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 22:32
MASTERCHEF AYAZ KİMDİR? | Masterchef Ayaz Geçer nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF AYAZ KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Ayaz Geçer, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Ayaz Geçer kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF AYAZ GEÇER NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Ayaz Geçer, ilginç hikayesiyle bir önceki yarışmaya damga vurmuştu. All Star kadrosunda da yer alacak olan Ayaz, yarışmaya Ankara'dan katılmıştı. Aslen Şırnak Silopi doğumlu olan 25 yaşındaki Ayaz, mesleğe ilk bulaşıkhanede başladı. Ayaz, Ankara'da restoranlarda çalıştı. MasterChef 2023'te oldukça iddialı isimlerden biri.

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