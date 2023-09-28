MICHAEL GAMBON KİMDİR? | Michael Gambon kimdir? Kaç yaşında? Yaşamı ve kariyeri...

MICHAEL GAMBON KİMDİR? - Harry Potter filminde Dumbledore karakterine can veren ve oldukça sevilen sinema sanaçısı Michael Gambon'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Zatüre sebebiyle yaşama gözlerini yuman Michael Gambon ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Michael Gambon kimdir? Kaç yaşında?

MICHAEL GAMBON KİMDİR?

Michael Gambon, 19 Ekim 1940 yılında İrlanda'da dünyaya gelmiştir. Sinema ve tiyatro oyuncusudur. Tüm dünyada Harry Potter filmindeki Dumbledore rolü ile tanınmaktadır. Michael Gambon ilk önce bir mühendis olarak çalışmaya başladı. 21 yaşındayken kesinlikle bir aktör olmak istediğine karar verdi. Oyunculuk kariyerine 1963'te Dublin'deki Edwards/MacLiammoir Gate Tiyatrosu'nda başladı. Lawrence Olivier'nin yönettiği bu tiyatroda pek çok oyunda rol aldıktan sonra, Othello'yu oynadığı Birmingham Rep'e geçti. O günden bu güne geçen 40 yıl içinde, Gambon, döneminin en iyi tiyatrocularından biri olarak ün yaptı. Sinemaseverler onu Peter Greenaway'in yönettiği "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover"daki başrolüyle olduğu kadar, daha yakın dönem çalışmalarından Matthew Vaughn'ın yönetimindeki "Layer Cake", "Being Julia", Wes Anderson'ın yönettiği "The Life Aquatic", "The Gambler", "Dancing at Lughnasa", "The Last September", Tim Burton'ın yönettiği "Sleepy Hollow", "The Insider", "High Heels and Low Lifes", "Charlotte Gray", Robert Altman'ın yönettiği "Gosford Park", John Frankenheimer'ın yönettiği "Path to War", Conor McPherson'ın yönettiği "The Actors", Mike Nichols'ın yönettiği "Angels in America" ve Kevin Costner'ın yönettiği "Open Range filmleri ile de tanımaktadır. Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Michael Gambon, 82 yaşında zatürre sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.