Tete kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Tete'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Brezilyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Tete kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

TETE KİMDİR?

Tete, 15 Şubat 2000 yılında Alvorada, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundakş Tete, sağ kanatta görev almaktadır. 25 miyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sol ayaklı olan Tete'nin sözleşmesi 31 Aralık 2023 yılında sona erecek. Gremio'da futbola başladı. Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester City gibi ekiplerde oynamıştır.