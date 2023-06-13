MASTERCHEF KAAN KİMDİR? | Masterchef Kaan Noyanalpan nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF KAAN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Kaan Noyanalpan, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Kaan Noyanalpan kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF KAAN NOYANALPAN KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Kaan Noyanalpan 28 yaşındadır. Yarışmaya İzmir'den katılmıştır. Profesyonel aşçılık yapan Kaan Noyanalpan liseyi İnönü Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Kaan Noyanalpan, restoranlarda 7 yıldır aşçılık üzerine çalışmıştır.