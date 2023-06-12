MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR? | Masterchef Güzide Mertcan nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Güzide Mertcan, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Güzide Mertcan kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı.

Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.

Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli ve üç çocuğu var. Eşi, DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi.