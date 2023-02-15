Haberler Kimdir EL KAABİ KİMDİR? | El Kaabi nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

EL KAABİ KİMDİR? | El Kaabi nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'da forma giyen El Kaabi ismi 4 büyüklerle anılıyor. Futbolseverlerin transfer haberini heyecanla beklediği El Kaabi hakkında arama motorlarında El Kaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? soruları araştırılıyor. İşte El Kaabi yaşamı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:47 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:50
EL KAABİ KİMDİR? | El Kaabi nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Hatayspor'un deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinin ardından ismi 4 büyüklerle anılan El Kaabi, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki El Kaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Arama motorlarında araştırılan bu soruların cevabı ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

EL KAABİ KİMDİR?

Ayoub El Kaabi 25 Haziran 1993'te Kazablanka'da dünyaya gelmiştir. Kanatlarda ve forvet pozisyonunda görev yapan Faslı millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giymektedir. RAC, RS Berkane, Hebei China Fortune, Wydad AC gibi takımlarda da forma giymiştir. 13 kez Fas A Milli Futbol Takımı'nda oynamıştır.

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