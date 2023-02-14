Haberler Kimdir ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR? | Çağrı Çıtanak kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Oynadığı dizi ve filmler...

ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR? | Çağrı Çıtanak kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Oynadığı dizi ve filmler...

Birçok yerli yapım dizi ve filmde rol alan Çağrı Çıtanak, sosyal medya ve arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Özellikle oynadığı projeler, yaşı ve memleketi merak edildi. Peki, Çağrı Çıtanak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 10:20 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 10:20
ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR? | Çağrı Çıtanak kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Oynadığı dizi ve filmler...

Birçok dizi ve filmde rol alan Çağrı Çıtanak, sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılan isimlerden biri oldu. Çağrı Çıtanak özellikle oynadığı roller, evliliği, yaşamı ve memleket bilgileri ile merak konusu oldu. Peki, Çağrı Çıtanak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR?

Çağrı Çıtanak, 1990 yılında Antakya'da dünyaya gelmiştir. 10 yaşında temel tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. Çağrı Çıtanak Şehir Tiyatroları'nda da rol aldıktan sonra eğitim için İstanbul'a taşınmıştır. TV dizilerinde rol almaya başlayan Çağrı Çıtanak dikkatleri üzerine çekmiştir. Kendisi gibi oyuncu olan Başak Gümülcinelioğlu ile evlidir. Çağrı Çıtanak, asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından annesini kaybetmiştir.

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