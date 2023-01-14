BUSE VAROL KİMDİR? | Buse Varol kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Buse Varol burcu, boyu, kilosu...

İnternetin fenomen isimlerinden Buse Varol, bu kez Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıktı. İzleyenlerin kahkalara boğulduğu ve hem yarışmacıların hem de seyircilerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği Masterchef Ünlüler etabında yarışan Buse Varol hakkında arama motorlarında araştırılan Buse Varol kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Buse Varol burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

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BUSE VAROL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

25 Mart 1990'da Manisa'da doğan 33 yaşındaki Buse Varol, üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer alan ve yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı."Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı.

Buse Varol, yaz aylarında yayına giren "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı."Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Varol, 2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol aldı.

BUSE VAROL EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Dostlar Mahallesi adlı dizide, birlikte çalıştığı rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştiren Varol, Eliz Tektaş ve Burak Tektaş isimli iki çocuk annesidir.

BUSE VAROL BURCU, BOYU, KİLOSU...

1,73 metre uzunluğundaki ve 56 kg ağırlığındaki Buse Varol'un burcu Koçtur.