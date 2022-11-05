YÜREK ÇIKMAZI YILMAZ KİMDİR? | Mesut Akusta kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mesut Akusta burcu, boyu ve kilosu

Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleminden çıkan, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli'nin üstlendiği TRT ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezonun en iddialı dizilerinden biri haline gelen ve daha ilk fragmanıyla birçok izleyicinin dikkatini çeken dizinin başrol oyuncusu Mesut Akusta'nın hayatı da merak konusu oldu. Peki Yürek Çıkmazı Yılmaz kimdir? Mesut Akusta kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mesut Akusta burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

MESUT AKUSTA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya gelen Mesut Akusta, 58 yaşındadır. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı.

Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı.

Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.

MESUT AKUSTA BURCU, BOYU VE KİLOSU

1.80 metre uzunluğundaki ve 76 kg ağırlığındaki Mesut Akusta'nın burcu balıktır.

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