Haberler Kimdir Evet-Hayır’ın sunucusundan kötü haber! Erkan Yolaç kimdir? | Erkan Yolaç kaç yaşında nereli, hastalığı ne? – Erkan Yolaç sağlık durumu nasıl?

Evet-Hayır’ın sunucusundan kötü haber! Erkan Yolaç kimdir? | Erkan Yolaç kaç yaşında nereli, hastalığı ne? – Erkan Yolaç sağlık durumu nasıl?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Evet-Hayır ile milyonların gönlünde taht kuran Erkan Yolaç, sevenlerini üzdü. Geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenilen Yolaç hakkında arama motorlarında Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında nereli, hastalığı ne? Erkan Yolaç sağlık durumu nasıl? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte ünlü sunucu hakkında merak edilenler ve Erkan Yolaç son durumu...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 08:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 08:00
Evet-Hayır’ın sunucusundan kötü haber! Erkan Yolaç kimdir? | Erkan Yolaç kaç yaşında nereli, hastalığı ne? – Erkan Yolaç sağlık durumu nasıl?

Bir zamanların en sevilen yarışma programı olan Evet-Hayır'ın sunucusu, "Kafanı emme basma tolumba gibi sallama" sözüyle de tanınan Erkan Yolaç, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Torununun doğumu için gittiği Amerika'da rahatsızlandığı öğrenilen Yolaç'ın sağlık durumunu merak eden vatandaşlar arama motorlarında Erkan Yolaç kimdir? | Erkan Yolaç kaç yaşında nereli, hastalığı ne? – Erkan Yolaç sağlık durumu nasıl? sorularının cevabını araştırırken Yolaç hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

ERKAN YOLAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

26 Şubat 1935 tarihinde dünyaya gelen Erkan Yolaç, Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğmuştur. Babası Mehmet Yolaç Edirne'lidir. Babası zamanında Sofya'dan göç etmiştir.

6 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a taşınan Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kaldı. Babasının işi gereği yenidem Kastamonu'ya taşındı. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı.

Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı. 1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu 'Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı. 1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlidir.

ERKAN YOLAÇ HASTALIĞI NE? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir zamanların en sevilen yarışma programı "Evet-Hayır"ın sunucusu Erkan Yolaç'a torununun doğumu için gittiği Amerika'da zatürre teşhisi kondu. Amerika'da grip olan Yolaç, yüksek ateş yüzünden bilinç kaybı yaşadı. Hemen hastaneye götürülen Yolaç'ı yoğun bakıma alındı. Sunucunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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